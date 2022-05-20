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Факты / Украина / Общество

Фраза “все продолжается по плану” уже стала мемом: Подоляк о целях РФ в войне против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты Анастасия Ечкалова, Журналистка Вікна. Новини
протести проти Росії у Фінляндії
Фото: Depositphotos

У России уже много раз менялась риторика относительно того, для чего стране-агрессору нужна война с Украиной. Сейчас в Кремле вообще не могут озвучить ни одну из своих целей в нашей стране, только говорят о том, что у них “есть план”.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Россия идет вслепую, а фраза российской пропаганды “все идет по плану” уже стала мировым мемом.

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— Конкретики нет, потому что нет результатов, они абсолютно идут вслепую. Их фраза “все идет по плану” уже стала мемом. А по плану у них только количество убитых военнослужащих. У них сейчас нет никакой аргументированной и рациональной цели для войны в Украине. Это была иррациональная цель – унизить Украину, которая всегда говорила, что мы не Россия. А их первоочередные цели – это сначала НАТО, которое сейчас расширяется за счет Финляндии. И выяснилось, что это не проблема, – отметил советник главы Офиса президента.

Подоляк обратил внимание на то, что нет никаких так называемых Луганской и Донецкой народных республик. Россия пыталась создать подконтрольные Кремлю псевдореспублики в Украине, которые не признаются мировым сообществом.

— Дальше – это якобы защита “народов Донбасса”. Нет никакой “ЛНР” и “ДНР”, есть ОРДЛО. Классический уголовный анклав, созданный в РФ. Это просто маленькие бандиты, получившие от России кусок нашей земли. Они никогда не будут признаны нигде, а будут стерты с лица земли.

Следующая “причина” – демилитаризация. Россия накопила наступательное оружие, крылатые ракеты, которых у нас нет. У нас есть только оружие, позволяющее обороняться. А у России много наступательного оружия, так кого нужно демилитаризовать? Россия сама сейчас идет по пути демилитаризации своей страны.

Дальше денацификация. Что это такое? Непонятный термин. Мы демократическое, открытое и конкурентное государство, которое уже не имело границ с Европой, никакого нацизма у нас и близко не было. Нацизм есть только в РФ, потому что это авторитарная или тоталитарная страна, имеющая идеологию, где в основе лежит первичность российской этногруппы и нации. И эта этногруппа должна всех уничтожать, потому что так считает.

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Подоляк убежден, что Украина должна победить войну, начатую Россией. По его мнению, тогда будут преобладать ценности свободы, воли и здоровой конкуренции – ключевые ценности всего мира.

— Единственным мотивом немотивированной и неспровоцированной войны против Украины является личная ненависть определенных персонажей, управляющих Российской Федерацией, к существованию украинской государственности. Вывод: ради того, чтобы в мире дальше преобладали ценности свободы, воли и конкуренции, Украина должна победить. Это ключевая ценность для этого мира, – считает советник главы Офиса президента.

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