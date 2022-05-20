Фраза “все йде за планом” вже стала мемом: Подоляк про цілі РФ у війні проти України

Травень, 20 в 19:34

У Росії вже багато разів змінювалась риторика щодо того, для чого країні-агресору потрібна війна з Україною. Зараз у Кремлі взагалі не можуть озвучити жодну зі своїх цілей в нашій державі, лише говорять про те, що у них “є план”.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що Росія йде всліпу, а фраза російської пропаганди “все йде за планом” вже стала світовим мемом.

Зараз дивляться

– Конкретики немає, бо немає результатів, вони абсолютно йдуть всліпу. Їхня фраза “все йде за планом” вже стала мемом. А за планом у них лише кількість вбитих військовослужбовців. У них зараз немає жодної аргументованої та раціональної цілі для війни в Україні. Це була ірраціональна ціль – принизити Україну, яка завжди говорила, що ми не Росія. А їхні першочергові цілі – це спершу НАТО, яке зараз розширюється за допомогою Фінляндії. І з’ясувалось, що це не проблема, – зауважив радник глави Офісу президента.

Подоляк звернув увагу на те, що немає ніяких так званих Луганської та Донецької народних республік. Росія намагалась створити підконтрольні Кремлю псевдореспубліки в Україні, які не визнає світова спільнота.

– Далі – це начебто захист “народів Донбасу”. Немає ніякої “ЛНР” і “ДНР”, є ОРДЛО. Класичний кримінальний анклав, створений РФ. Це просто маленькі бандити, які отримали від Росії шматок нашої землі. Вони ніколи не будуть визнані ніде, а будуть стертими з лиця землі. Наступна “причина” – демілітаризація. Росія накопичила наступальну зброю, крилаті ракети, яких в нас немає. У нас є тільки зброя, яка дозволяє оборонятися. А у Росії багато наступальної зброї, то кого треба демілітаризувати? Росія сама зараз йде за шляхом демілітаризації своєї країни. Далі денацифікація. Що це таке? Незрозумілий термін. Ми демократична, відкрита та конкурентна держава, яка не мала вже кордонів з Європою, ніякого нацизму у нас і близько не було. Нацизм є лише у РФ, бо це авторитарна чи тоталітарна країна, яка має ідеологію, де в основі лежить первинність російської етногрупи та нації. І ця етногрупа має всіх знищувати, тому що вона так вважає.

Подоляк переконаний, що Україна має перемогти у війні, яку розпочала Росія. На його думку, тоді надалі пануватимуть цінності свободи, волі та здорової конкуренції – ключові цінності всього світу.