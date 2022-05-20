Подоляк спрогнозував, скільки триватимуть ворожі ракетні обстріли по Україні

Травень, 20 в 18:34

У Росії не працює частина ворожих ракет, тому що країна-агресор сама себе постійно обкрадає. Проте деякий запас у Російській Федерації ще залишився, тому повітряні обстріли триватимуть ще певний час.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що Україна має намір оборонятися та йти до кінця, щоб зберегти життя мирних жителів.

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– Росія не може витратити усі свої запаси ракет і залишитися без зброї взагалі, тим паче, маючи стільки ворогів, яких Росія собі наплодила. Інша справа, що не усі ракети у них працюють, бо це країна, яка сама себе обкрадає постійно. Сподіваємось, що там точно не працює третина, але якийсь відсоток у них ще лишився, тому обстріли ще триватимуть певний час, – зауважив радник глави Офісу президента.

Подоляк зазначив, що важко спрогнозувати, скільки часу ще триватимуть ворожі повітряні обстріли. Він запевнив, що для України важливе кожне життя своїх громадян, тому що тут живе прогресивна нація.

– На жаль, це певний час ще відбуватиметься. Російська Федерація вважає, що у них достатньо ресурсів, тобто достатньо життів своїх людей. Для нас кожне життя дуже важливе. Це велика цінність, бо ми прогресивна нація. А для них життя людини – це одиниця, якою можна пожертвувати. Вони 30 тис. життів вже витратили. Для них не принципово, скільки росіян загине на території України. Війна ще триватиме, тому що у них є ресурси, є військовослужбовці, яких не шкода, є можливість заробляти гроші на бізнес-контрактах, є можливість вкладати ці гроші в пропаганду, яка нагнітає. Все це певну роль відіграє. Тому три місяці, шість чи дев’ять – рівно стільки знадобиться часу.

Радник глави Офісу президента визнав, що Україна також не може зупинитися, тому що відкладена війна триватиме щонайменше рік чи два. Подоляк вважає, що уряд не може дозволити собі воювати кожні два роки з Російською Федерацією.