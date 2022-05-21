Харьковчане возвращаются домой: Терехов о ситуации в городе

Май, 21 в 14:44

Харьков возвращается к жизни, в городе возобновили работу два трамвайных маршрута.

Однако, в результате вражеских обстрелов, в Харькове около 30% жилых домов разрушено. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

— Есть много домов, которые не подлежат восстановлению. Многие дома разрушены с глобальными разрушениями, — говорит Терехов.

Терехов добавил, что несмотря на это все город живет. По словам мэра, очень многие харьковчане возвращаются домой.

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— Это стало возможно только благодаря нашим героическим войскам, которые отогнали эту нечисть от Харькова. И сегодня город меньше обстреливают. Вчера мы имели несколько прилетов, были попадания снарядов, к счастью, обошлось без жертв, — отметил Терехов.

Терехов добавляет, что в городе возобновляется работа городского транспорта, а с 24 мая начнет работать метро.

По его словам, ежедневно в Харьков возвращаются от двух до пяти тыс. жителей.