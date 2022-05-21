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Факти / Україна / Суспільство

Харків’яни повертаються додому: Терехов про ситуацію в місті

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Харків’яни повертаються додому: Терехов про ситуацію в місті

Харків повертається до життя, у місті відновили роботу два трамвайні маршрути.

Проте, в наслідок ворожих обстрілів у Харкові близько 30% житлових будинків зруйновано. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

– Є багато будинків, які не підлягають відновленню. Багато будинків зруйновано з глобальними руйнуваннями, – каже Терехов.

Терехов додав, що незважаючи на це все місто живе. За словами мера, дуже багато харків’ян повертаються додому.

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– Це стало можливо лише завдяки нашим героїчним військами, які відігнали цю нечисть від Харкова. І сьогодні місто менше обстрілюють. Вчора ми мали декілька прильотів, були влучання снарядів, на щастя,  обійшлося без жертв, – зазначив Терехов.

Терехов додає, що у місті відновлюється робота міського транспорту, а з 24 травня почне працювати метро.

За його словами, щодня до Харкова повертаються від двох до п’яти тис. мешканців.

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