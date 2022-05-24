Май, 24 в 15:06

Western Union — это международная система срочных денежных переводов, объединяющая более 200 стран. С ее помощью можно осуществлять и получать переводы в любом уголке мира.

О том, как получить денежный перевод Western Union через Приват24 — читайте далее в материале.

Как получить перевод Western Union

Когда вам на карту поступил денежный перевод через Western Union получить его вы можете в отделении банка Приват, через мобильное приложение Приват24, или же в терминале банка.

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В первом случае все просто:

Шаг 1. Обратитесь к сотруднику банка. Для прохождения идентификации предъявите карточку Приватбанка или паспорт и ИНН.

Шаг 2. Сообщите сотруднику банка детали перевода: систему перевода — Western Union, контрольный номер, сумму, валюту получения, данные отправителя и страну отправки.

Шаг 3. Получите деньги на карту или в кассе.

Как получить перевод через Western Union в Приват24

Шаг 1. Войдите в Приват24.

Шаг 2. Выберите во вкладке Все услуги пункт меню Переводы.

Шаг 3. Найдите Международные переводы и выберите Western Union.

Шаг 4. Введите контрольный номер перевода, сумму и необходимую валюту.

Шаг 5. Выберите карту на которую хотите получить деньги.

Перевод проведено! Вы можете проверить его в меню Архив переводов.

Если хотите получить средства через терминал, вам необходимо:

авторизоваться с помощью карты банка; выбрать пункт меню Банкинские услуги — Получить денежный перевод — Western Union; ввести контрольный номер и данные по переводу; выбрать карту, на которую хотите получить перевод.

Готово! Деньги переведены на вашу карточку.