Как получить денежный перевод Western Union через Приват24 — инструкция
Western Union — это международная система срочных денежных переводов, объединяющая более 200 стран. С ее помощью можно осуществлять и получать переводы в любом уголке мира.
О том, как получить денежный перевод Western Union через Приват24 — читайте далее в материале.
Как получить перевод Western Union
Когда вам на карту поступил денежный перевод через Western Union получить его вы можете в отделении банка Приват, через мобильное приложение Приват24, или же в терминале банка.
В первом случае все просто:
Шаг 1. Обратитесь к сотруднику банка. Для прохождения идентификации предъявите карточку Приватбанка или паспорт и ИНН.
Шаг 2. Сообщите сотруднику банка детали перевода: систему перевода — Western Union, контрольный номер, сумму, валюту получения, данные отправителя и страну отправки.
Шаг 3. Получите деньги на карту или в кассе.
Как получить перевод через Western Union в Приват24
Шаг 1. Войдите в Приват24.
Шаг 2. Выберите во вкладке Все услуги пункт меню Переводы.
Шаг 3. Найдите Международные переводы и выберите Western Union.
Шаг 4. Введите контрольный номер перевода, сумму и необходимую валюту.
Шаг 5. Выберите карту на которую хотите получить деньги.
Перевод проведено! Вы можете проверить его в меню Архив переводов.
Если хотите получить средства через терминал, вам необходимо:
- авторизоваться с помощью карты банка;
- выбрать пункт меню Банкинские услуги — Получить денежный перевод — Western Union;
- ввести контрольный номер и данные по переводу;
- выбрать карту, на которую хотите получить перевод.
Готово! Деньги переведены на вашу карточку.