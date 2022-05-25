Российская армия накапливает технику возле границ Черниговской и Сумской областей

Май, 25 в 14:13

Вооруженные силы страны-агрессора России снова накапливают войска и вражескую технику возле государственных границ Украины — Черниговской и Сумской областей, сообщают иностранные издания.

Каждый день российские войска запускают по Черниговщине от двух до восьми вражеских снарядов, сообщил заместитель начальника пограничной службы области Александр Вадовский. Украинские защитники регулярно вынуждены вести ответный огонь через государственную границу, чтобы сдержать наступление российских войск.

– В любом случае мы готовимся к возможному повторному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. Российские войска не имеют понятия о правилах боя, – сказал он.

Такая же динамика наблюдается и в соседней Сумской области, из которой выбили российские войска примерно в то же время, что и Чернигов. А в Харькове, где украинские защитники вытеснили Вооруженные силы России на государственную границу, ожидают, что оборонная подготовка может смениться массовыми боями.

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В последние дни Сумскую область обстреливает вражеская армия с территории России. Российские войска совершили ракетный авиаудар с самолета, не пересекавшего государственную границу. Запуск ракеты произошел с территории врага.

Повреждены дома мирных жителей Краснополья, около 20 домов и ЛЭП, а половина поселка остается без электроэнергии. Информация о возможных раненых уточняется.