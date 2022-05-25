Російська армія накопичує техніку біля кордонів Чернігівської та Сумської областей

Травень, 25 в 14:13

Збройні сили країни-агресора Росії знову накопичують війська та ворожу техніку біля державних кордонів України – Чернігівської та Сумської областей, повідомляють іноземні видання.

Щодня російські війська запускають по Чернігівщині від двох до восьми ворожих снарядів, повідомив заступник начальника прикордонної служби області Олександр Вадовський. Українські захисники регулярно змушені вести вогонь у відповідь через державний кордон, щоб стримати наступ російських військ.

– У будь-якому разі ми готуємося до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції та міста. Російські війська не мають поняття про правила бою, – сказав він.

Така ж динаміка спостерігається і в сусідній Сумській області, з якої вибили російські війська приблизно в той же час, що й Чернігів. А в Харкові, де українські захисники відштовхнули Збройні сили Росії до державного кордону, очікують, що оборонна підготовка може змінитися на масові бої.

Зараз дивляться

Останні дні Сумську область обстрілює ворожа армія з території Росії. Російські війська здійснили ракетний авіаудар з літака, який не перетинав державний кордон. Запуск ракети відбувся з території ворога.

Пошкоджені будинки мирних мешканців Краснопілля, близько 20 будинків та ЛЕП, а половина селища залишається без електроенергії. Інформація про можливих поранених уточнюється.