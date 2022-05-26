Война в Украине кардинально изменила мнение людей об эффективности власти – опрос

Май, 25 в 21:18

54% украинцев считают, что центральные органы власти справляются почти со всеми своими обязанностями. В конце 2021 года так считали всего 5%. О значительных изменениях в оценке действий властей в период войны свидетельствуют результаты опроса, поведенного Социологической группой Рейтинг 18-19 мая.

В то же время, симметрично уменьшилась группа тех людей, которые считают, что органы власти почти не справляются со своими обязанностями – с 44% до 4%.

Если смотреть в региональном разрезе, несколько более сдержанные оценки у жителей восточных регионов, в возрастном – более высокие оценки характерны для молодежи.

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Интересно, что большинство украинцев (59%), несмотря на войну, считают нынешние условия жизни удовлетворительными. В конце прошлого года таковых было 34%. Значительно уменьшилось и количество тех, кто оценивает соответствующие условия как в целом плохие – с 53% до 28%.

Если же говорить об оценке населением правильности направления, в котором идут дела в Украине, то она почти не изменилась – 79% респондентов дают одобрительный ответ.

Социологическая группа Рейтинг 18-19 мая 2022 года провела Двенадцатый общенациональный опрос с начала войны: Динамика оценки образа государства.

В исследовании, которое проходило в форме телефонных интервью с использованием компьютера, приняли участие 2 000 украинцев от 18 лет.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

Фото: Генштаб ЗСУ