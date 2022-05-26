Війна в Україні кардинально змінила думку людей про ефективність влади – опитування

Травень, 25 в 21:18

54% українців вважають, що центральні органи влади справляються майже зі всіма своїми обов’язками. Наприкінці 2021 року так вважали лише 5%. Про значні зміни в оцінці дій влади у період війни свідчать результати опитування, поведеного Соціологічною групою Рейтинг 18-19 травня.

Водночас симетрично зменшилася група тих людей, які вважають, що органи влади майже не справляються зі своїми обов’язками – з 44% до 4%.

Якщо дивитися у регіональному розрізі, дещо стриманіші оцінки у мешканців східних регіонів, у віковому – вищі оцінки характерні для молоді.

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Цікаво, що більшість українців (59%), незважаючи на війну, вважають теперішні умови життя задовільними. Наприкінці минулого року таких було 34%. Значно зменшилася й кількість тих, хто оцінює відповідні умови як загалом погані – з 53% до 28%.

Якщо ж говорити загалом про оцінку населенням правильності напрямку, в якому йдуть справи в Україн, то вона майже не змінилася – 79% респондентів дають схвальну відповідь.

Соціологічна група Рейтинг 18-19 травня 2022 року провела Дванадцяте загальнонаціональне опитування з початку війни: Динаміка оцінки образу держави.

У дослідженні, яке проходило в формі телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, взяли участь 2 000 українців від 18 років.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Фото: Генштаб ЗСУ