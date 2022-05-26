РФ потерпит значительные потери, если попытается полностью захватить Северодонецк и Луганщину — NYT

Май, 26 в 13:36

В Белогоровке в Луганской области российские войска пытались перейти через реку в начале мая. Неудачная переправа обернулась для страны-агрессора одной из самых больших смертоносных потерь во время полномасштабной войны в Украине.

На этом месте остались взорванные танки, обломки понтонных мостов, оборванные ветви деревьев и тела российских солдат, некоторые наполовину похоронены в грязи, сообщают иностранные СМИ. В местном лесу найдены куски разорванной российской военной формы, висящие на деревьях.

Тогда российские силы пытались окружить украинских воинов возле города Северодонецк, но сами попали в окружение, заблокированные рекой и украинскими защитниками. По меньшей мере 400 российских солдат погибли во время ожесточенных боев, преимущественно от артиллерийских обстрелов.

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Сейчас российская армия пытается захватить Луганскую область полностью. В настоящее время войска РФ оккупировали около 90% территории региона. Однако, как показало смертельное столкновение на мосту, подобная тактика страны-агрессора сопровождается для нее серьезными потерями.

После того как российские военные не смогли захватить крупные города Украины, в частности, Киев или отрезать все побережье Черного моря, РФ пытается окружить наших защитников на Востоке Украины. Войска страны-агрессора пытаются захватить Северодонецк, однако город находится под контролем Украины.

Российская армия намерена использовать огромное количество артиллерии, чтобы нанести удары по украинским войскам и пытаться постепенно захватить Луганскую область.

Однако военные аналитики и представители западной разведки считают, что силы Москвы столкнутся с жестокими боями, если попытаются полностью захватить Северодонецк. Прокремлевская армия потерпит значительные потери, если попытается развернуть наступление глубже в Украине.