Обстрелы трассы Лисичанск-Бахмут: российские ДРГ пытались выйти на автодорогу, но их выбили

Май, 26 в 12:50

По последним данным, сейчас около 90% Луганской области оккупировано российской армией. Украинские защитники уже четвертый месяц пытаются удерживать полномасштабную оборону.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, какая ситуация в регионе сейчас.

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– Луганская область – это довольно небольшая территория, даже в соотношении с Донецкой. Российские войска будут пытаться максимально ее взять, потому что теоретически для них – это самый легкий путь дойти до хоть какой-то промежуточной победы. Самое главное, что с первого дня (полномасштабного вторжения России, – Ред.) обстреливают всю территорию. Мы четвертый месяц удерживаем линию обороны. Разрушено множество наших оборонительных строений, разбиты укрепляющие сооружения. Луганская область имеет очень трудную миссию, потому что три месяца продолжаются постоянные атаки и обстрелы. Если кто-то думает, что войны выигрывают мгновенно или с помощью волшебной палочки – это неправильно. Даже ленд-лиз от США заходит с Запада Украины. Он должен проехать на восток Украины, в котором работают диверсанты, а российские войска пытаются разбить железные дороги. Это очень трудно. Мы удерживаем эту орду четвертый месяц – это честь и хвала каждому герою, защищающему Луганскую область.

Вчера 50 человек из российских диверсионно-разведывательных групп вышли на трассу Лисичанск-Бахмут, но украинские защитники оттуда быстро их выбили. Однако российская армия до сих пор пытается простреливать автодорогу.

По словам главы Луганской ОВА, Вооруженные силы Российской Федерации концентрируют максимальные усилия для полной оккупации региона, однако ВСУ держат оборону уже четвертый месяц. Российская армия пытается уничтожать украинские оборонные позиции каждый день, подчеркнул Сергей Гайдай.