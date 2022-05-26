РФ зазнає значних втрат, якщо спробує повністю захопити Сєвєродонецьк та Луганщину – NYT

Травень, 26 в 13:36

У Білогорівці у Луганській області російські війська намагались перейти через річку на початку травня. Невдала переправа обернулась для країни-агресора однією з найбільших смертоносних втрат під час повномасштабної війни в Україні.

На цьому місці залишилися підірвані танки, уламки понтонних мостів, обірвані гілки дерев та тіла російських солдатів, деякі наполовину поховані в грязюці, повідомляють іноземні ЗМІ. У місцевому лісі знайдено шматки розірваної російської військової форми, що висять на деревах.

Тоді російські сили намагалися оточити українських воїнів поблизу міста Сєвєродонецьк, але натомість самі потрапили в оточення, заблоковані річкою та українськими захисниками. Щонайменше 400 російських солдатів загинули під час запеклих боїв, переважно від артилерійських обстрілів.

Зараз дивляться

Зараз російська армія намагається захопити Луганську область повністю. Наразі війська РФ окупували близько 90% території регіону. Проте, як показало смертельне зіткнення на мосту, подібна тактика країни-агресора супроводжується для неї серйозними втратами.

Після того, як російські військові не змогли захопити великі міста України, зокрема, Київ, або відрізати все узбережжя Чорного моря, РФ намагається оточити наших захисників на Сході України. Війська країни-агресора намагаються захопити Сєвєродонецьк, проте місто перебуває під контролем України.

Російська армія має намір використати величезну кількість артилерії, щоб завдати ударів по українським військам, та намагатися поступово захопити Луганську область.

Проте військові аналітики та представники західної розвідки вважають, що сили Москви зіткнуться з жорстокими боями, якщо спробують повністю захопити Сєвєродонецьк. Прокремлівська армія зазнає значних втрат, якщо спробує розгорнути наступ глибше в Україні.