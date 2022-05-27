Где жизнь лучше – в Украине или за рубежом: опрос беженцев

Май, 27 в 18:06

С начала полномасштабного вторжения РФ за пределы страны выехали более 6 млн украинцев. За три месяца войны они имели возможность сравнить жизнь за границей и в Украине. Жизнь дома действительно имела преимущества в некоторых сферах, как свидетельствуют результаты опроса компании Gradus Research, проведенного 23 мая среди беженцев.

В частности, больше всего они оценили график работы украинских магазинов (54%), на втором месте – диджитализация финансовых и других услуг (37%), на третьем – соотношение цена-качество в сфере красоты (44%). То есть в этих вопросах Европа уступает Украине, по мнению наших граждан.

Больше нравится им также менталитет и само устройство жизни в Украине (36%) и взаимоотношения между людьми (32%).

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Что же тогда понравилось украинцам за границей:

обустройство городов (42%);

общественный транспорт (48%);

создание специальных условий для людей с инвалидностью (50%);

качество питьевой воды из-под крана (38%);

система сортировки мусора (46%).

То есть наибольшее восхищение у наших граждан вызывает именно социальная сфера в странах Европы.

– Наши прошлогодние исследования показывали, что каждый второй хотел бы эмигрировать. Столкнувшись с обыденной реальностью желанной “заграницы”, украинцы по-новому посмотрели на свою жизнь дома, почувствовали ее преимущества, – объясняет Евгения Близнюк, директор Gradus Research.

Если брать сферу государственной политики в Украине, она еще проигрывает европейской. По данным опроса, украинцам нравится за границей соблюдение закона и порядка (46%), размер зарплаты (42%), социальная защита со стороны государства (36%) и меньший уровень коррупции, вплоть до ее отсутствия (37%).

В то же время в Украине опрошенным больше нравятся перспективы собственного развития, качество интернета (31%) и услуг отправки (29%), а также размер коммунальных тарифов (24%).

Исследовательская компания Gradus Research 23 мая провела опрос 1 133 респондентов методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.