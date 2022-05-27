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Факти / Україна / Суспільство

Де життя краще – в Україні чи за кордоном: опитування біженців

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Українські біженці
Фото: Depositphotos

З початку повномасштабного вторгнення РФ за межі країни виїхали понад 6 млн українців. За три місяці війни вони мали можливість порівняти життя за кордоном та в Україні. Життя вдома справді мало переваги у деяких сферах, як свідчать результати опитування компанії Gradus Research, проведеного 23 травня серед біженців.

Зокрема, найбільше вони оцінили графік роботи українських магазинів (54%), на другому місці – діджиталізація фінансових та інших послуг (37%),  на третьому – співвідношення ціна-якість у сфері краси (44%). Тобто у цих питання Європа поступається Україні, на думку наших громадян.

Більш до вподоби їм також менталітет та сам устрій життя в Україні (36%) і взаємовідносини між людьми (32%).

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Що ж тоді сподобалося українцям за кордоном:

  • облаштування міст (42%);
  • громадський транспорт (48%);
  • створення спеціальних умов для людей з інвалідністю (50%);
  • якість питної води з-під крана (38%);
  • система сортування сміття (46%).

Тобто найбільший захват у наших громадян викликає саме соціальна сфера в країнах Європи.

– Наші минулорічні дослідження показували, що кожен другий хотів би емігрувати. Стикнувшись з буденною реальністю омріяної “заграниці”, українці по-новому подивились на своє життя вдома, відчули його переваги, – пояснює Євгенія Близнюк, директорка Gradus Research.

Якщо брати сферу державної політики в Україні, то вона ще програє європейській. За даними опитування, українцям подобається за кордоном дотримання закону та порядку (46%), розмір зарплати (42%), соціальний захист з боку держави (36%) та менший рівень корупції аж до її відсутності (37%).

Водночас в Україні опитаним більше подобаються перспективи власного розвитку, якість інтернету (31%) та послуг відправки (29%), а також розмір комунальних тарифів (24%).

Дослідницька компанія Gradus Research 23 травня провела опитування 1 133  респондентів методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тис. у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

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