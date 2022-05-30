В Украине будут судить первого российского оккупанта за изнасилование – Венедиктова

Май, 30 в 15:32

В Украине за изнасилование будут судить первого российского оккупанта. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

— За убийство гражданского мужчины и сексуальное насилие над его женой будут судить Михаила Романова – военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ВС РФ, – сообщила она.

Венедиктова отметила, что это первое дело об изнасиловании с момента полномасштабного вторжения, которое направили в суд.

Киевская областная прокуратура и СБУ в рамках расследования военного преступления установили, что в марте во время оккупации Броварского района оккупант ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина.

Сейчас смотрят

После убийства гражданского пьяный россиянин вместе с другим оккупантом несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом.

Венедиктова отметила, что хотя обвиняемый пока не за решеткой, “он не избежит справедливого суда и ответственности перед законом”.

Генпрокурор добавила, что если кто-то владеет дополнительной информацией о причастности Михаила Романова к другим военным преступлениям, следует извещать на единый доказательный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращаться в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097- 838-31-87, 050-107-66-75.

Источник: Ирина Венедиктова