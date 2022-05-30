В Україні судитимуть першого російського окупанта за зґвалтування – Венедіктова

Травень, 30 в 15:32

В Україні за зґвалтування судитимуть першого російського окупанта. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

— За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова – військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородської дивізії ЗС РФ, – повідомила вона.

Венедіктова зазначила, що це перша справа про зґвалтування від початку повномасштабного вторгнення, яку скерували до суду.

Київська обласна прокуратура та СБУ в межах розслідування воєнного злочину встановили, що в березні під час окупації Броварського району окупант увірвався до будинку в одному з сіл і застрелив його господаря.

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Після вбивства цивільного п’яний росіянин разом із іншим окупантом декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть щодо її дитини, яка була в цей час поруч.

Венедіктова зазначила, що хоча обвинувачений наразі не за ґратами, “він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом”.

Генпрокурор додала, що якщо хтось володіє додатковою інформацією про причетність Михайла Романова до інших воєнних злочинів, слід сповіщати на єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертатися до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Джерело: Ірина Венедіктова