В Украине наложен арест на имущество и счета российской нефтяной компании Татнефть

Май, 31 в 17:02

В Украине наложены аресты на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права российской нефтяной компании Татнефть, поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений Министерства обороны Российской Федерации.

По данным Государственного бюро расследований, арестовано 115 объектов: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, а также 118 бензовозов и автомобилей.

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Стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн грн. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд грн.

Активы планируют передать Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для осуществления мер по управлению ими.

Прокуратура открыла уголовное производство за финансирование действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110-2 действующего Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание за преступление предусматривает тюремное заключение до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.