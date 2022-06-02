Червень, 02 в 16:02

Христина разом з двома дітьми втікала від війни до Польщі із Чернігівщини. Родина прожила два тижні в окупації. Все, що змогли з собою взяти – одну валізу на трьох. Грошей жінка не мала. В Україні допомогли волонтери. А у Польщі – оформила допомогу від держави.

– Мені розповіли, що жінки з дітьми, які не можуть знайти роботу на повний робочий день та не мають достатньо грошей для утримання сімей можуть претендувати на допомогу від держави. Одним із таких видів допомоги є так званий zasiłek rodzinny або родинна допомога. Це форма сімейної субсидії, – розповідає Христина.

Її призначають залежно від розміру доходу сім’ї. Місячний дохід не повинен бути меншим ніж 674 злотих у розрахунку на одного члена сім’ї, а для родин з дітьми-інвалідами — меншим ніж 764 злотих.

Спеціальний закон передбачає, що при розрахунку родинного доходу не враховуються доходи члена сім’ї, який перебуває за межами Польщі. Тобто якщо батько залишився в Україні, а мама виїхала з дітьми до Польщі, доходи батька до уваги брати не будуть.

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На яку суму можна розраховувати

Розмір батьківської допомоги залежить від віку дитини, яку утримує родина:

на дитину до 5 років щомісяця виплачують 95 злотих;

на дитину від 5 до 18 років — 124 злотих;

на дитину від 18 до 24 років — 135 злотих.

Додаткові гроші на утримання повнолітньої дитини нараховують, якщо вона ще навчається і не досягла 21 року.

До 24 років додаткову допомогу отримують діти, які навчаються та мають інвалідність. Щоб отримати цей вид допомоги, необхідно мати свідоцтво про інвалідність чи документ, який підтверджує ступінь інвалідності дитини.

Хто може претендувати на zasiłek rodzinny

Батько або мати дитини;

її законний опікун, тобто повнолітня особа, яка доглядає за дитиною на підставі рішення суду;

фактичний опікун дитини (особа, яка намагається її усиновити);

повнолітня особа, яка навчається і батьки якої померли чи зобов’язані сплачувати аліменти.

Надбавка до родинної допомоги

Батьки також мають право подати заявку на виплату надбавки до родинної допомоги. За народження дитини — 1 тис. злотих, а за виховання дитини в багатодітній сім’ї — 95 злотих щомісяця (на третю і кожну наступну дитину).

Мати, в якої народилася дитина, може отримати так зване Вecikowe. Ця допомога одноразова і виплачується впродовж 12 місяців з дня народження малюка.

Члени родини, які доглядають за непрацездатними родичами, мають право на допомогу по догляду за хворими. Субсидія в розмірі 2119 злотих виплачується щомісяця.

Де і як подати заявку на цей вид допомоги?

Заявку треба подавати в Міський Центр Соціальної Допомоги (скорочено з польської МOPS). Працівники MOPSу допоможуть її заповнити. Зі зразками заяв на отримання допомоги можна ознайомитися на сайті.

Необхідні документи:

паспорт;

номер PESEL;

номер банківського рахунку;

документи про доходи за попередній рік і за цей рік, якщо ви продовжуєте їх отримувати.

Заявку до MOPSу про отримання допомоги можна подавати як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Громадяни України можуть скористатися з цієї матеріальної допомоги на таких самих умовах, що й громадяни Польщі.

Гроші надійдуть на банківський рахунок не пізніше, ніж в останній день місяця, коли заявнику погодили надання такої допомоги.

Матеріал підготовлений за підтримки Міжнародного фонду Відродження у рамках проєкту Українці у Польщі. Матеріал відображає позицію авторів та не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.