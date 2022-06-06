Хотел показать, как война меняет людей: Зеленский почтил память литовского режиссера

Июнь, 05 в 21:36

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память литовского кинорежиссера Мантаса Квядаравичюса, которого убили российские войска во время работы над документальной лентой о временно оккупированном Мариуполе.

– Важно нести правду. Важно поддерживать искусство, которое для жизни, а не для тех, кто хочет уничтожить эту жизнь. Украинцы будут помнить литовского кинорежиссера Мантаса Квядаравичуса как человека, который был именно таким, — сказал глава государства в обращении к гостям и участникам Литовской национальной кинопремии Sidabrinė gervė в Вильнюсе.

По данным Офиса президента, режиссер работал кинодокументалистом в оккупированном российскими солдатами Мариуполе во время полномасштабного вторжения РФ.

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По неофициальной информации, в конце февраля российские захватчики захватили литовского документалиста в плен и расстреляли. Предполагают, что его убили после многочисленных пыток. После этого прокремлевские наемники распространили информацию о гибели режиссера якобы в результате обстрелов.

В 2016 году Кведаравичюс снял фильм Мариуполис о войне на Донбассе. Эту киноленту называют человеческой историей на фоне исторических потрясений.