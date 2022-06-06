Хотів показати, як війна змінює людей: Зеленський вшанував пам’ять литовського режисера

Червень, 05 в 21:36

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять литовського кінорежисера Мантаса Квядаравічуса, якого вбили російські війська під час роботи над документальною стрічкою про тимчасово окупований Маріуполь.

– Важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці памʼятатимуть литовського кінорежисера Мантаса Квядаравічуса як людину, яка була саме такою, – сказав глава держави у звернення до гостей та учасників Литовської національної кінопремії Sidabrinė gervė у Вільнюсі.

За даними Офісу президента, режисер працював кінодокументалістом в окупованому російськими солдатами Маріуполі під час повномасштабного вторгнення РФ.

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За неофіційною інформацією, наприкінці лютого російські загарбники захопили литовського документаліста у полон та розстріляли. Припускають, що його вбили після численних тортур. Після цього прокремлівські найманці розповсюдили інформацію про загибель режисера начебто внаслідок обстрілів.

У 2016 році Кведаравічюс зняв фільм Маріуполіс про війну на Донбасі. Цю кінострічку називають людською історією на тлі історичних потрясінь.