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Факты / Украина / Общество

Большинство из них оборонители Азовстали: 210 тел погибших защитников удалось вернуть

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Большинство из них оборонители Азовстали: 210 тел погибших защитников удалось вернуть

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 210 тел наших военных. Большинство из них – защитники Азовстали.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники Азовстали, – отметили в ГУР.

Там подчеркнули, что все украинские защитники, отдавшие свою жизнь за Украину, должны вернуться на подконтрольную территорию.

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— Каждого из них проводят в последний путь с подобающими героям почестями. Продолжается работа по возвращению домой всех пленных украинских защитников, — отметили в ГУР.

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