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Факти / Україна / Суспільство

Більшість з них оборонці Азовсталі: 210 тіл загиблих захисників вдалося повернути

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Більшість з них оборонці Азовсталі: 210 тіл загиблих захисників вдалося повернути

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 210 тіл наших військових. Більшість з них – оборонці Азовсталі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя. На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них – героїчні оборонці Азовсталі, – зазначили в ГУР.

Там наголосили, що всі українські захисники, які віддали своє життя за Україну, мають повернутися на підконтрольну територію.

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– Кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями. Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців, – зазначили в ГУР.

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