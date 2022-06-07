Денежная помощь от Приватбанка: как предпринимателям получить 20 тыс. грн
Приватбанк и Visa выделили почти полмиллиона гривен на антикризисные гранты для поддержки и развития предпринимателей, которые владеют кафе или ресторанами и активно принимают оплату банковскими картами.
Так, по информации учреждения, возможность получить средства имеют все предприниматели ресторанного бизнеса, которые уже пользуются терминалами для приема платежей Приватбанка.
Как предпринимателям получить помощь — узнавали Факты ICTV.
Как получить деньги
Всего проект открыт с 1 июня по 31 августа 2022 года.
Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте банка и в течение действия проекта принимать с помощью POS-терминала банка оплат на сумму не менее 20 тыс. грн с карт Visa Приватбанка.
Как отметили в банке, ежемесячно случайным образом определяется семь победителей для получения грантов, которые будут перечислены на текущий счет предприятия.
Как зарегистрироваться:
- Перейдите на сайт Приватбанка.
- Укажите ваш номер телефона.
- В приложение Приват24 вам поступит пароль, который будет служить подтверждением вашей личности.
Готово! Вы зарегистрированы в проекте. Теперь необходимо подождать, если вы станете победителем, вам поступит соответствующее уведомление от банка.