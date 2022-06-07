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Факты / Украина / Общество

Денежная помощь от Приватбанка: как предпринимателям получить 20 тыс. грн

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Денежная помощь от Приватбанка: как предпринимателям получить 20 тыс. грн

Приватбанк и Visa выделили почти полмиллиона гривен на антикризисные гранты для поддержки и развития предпринимателей, которые владеют кафе или ресторанами и активно принимают оплату банковскими картами.

Так, по информации учреждения, возможность получить средства имеют все предприниматели ресторанного бизнеса, которые уже пользуются терминалами для приема платежей Приватбанка.

Как предпринимателям получить помощь — узнавали Факты ICTV.

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Всего проект открыт с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте банка и в течение действия проекта принимать с помощью POS-терминала банка оплат на сумму не менее 20 тыс. грн с карт Visa Приватбанка.

Как отметили в банке, ежемесячно случайным образом определяется семь победителей для получения грантов, которые будут перечислены на текущий счет предприятия.

Как зарегистрироваться:

  1. Перейдите на сайт Приватбанка.
  2. Укажите ваш номер телефона.
  3. В приложение Приват24 вам поступит пароль, который будет служить подтверждением вашей личности.

Готово! Вы зарегистрированы в проекте. Теперь необходимо подождать, если вы станете победителем, вам поступит соответствующее уведомление от банка.

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