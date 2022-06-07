Июнь, 07 в 19:56

Приватбанк и Visa выделили почти полмиллиона гривен на антикризисные гранты для поддержки и развития предпринимателей, которые владеют кафе или ресторанами и активно принимают оплату банковскими картами.

Так, по информации учреждения, возможность получить средства имеют все предприниматели ресторанного бизнеса, которые уже пользуются терминалами для приема платежей Приватбанка.

Как предпринимателям получить помощь — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Как получить деньги

Всего проект открыт с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте банка и в течение действия проекта принимать с помощью POS-терминала банка оплат на сумму не менее 20 тыс. грн с карт Visa Приватбанка.

Как отметили в банке, ежемесячно случайным образом определяется семь победителей для получения грантов, которые будут перечислены на текущий счет предприятия.

Как зарегистрироваться:

Перейдите на сайт Укажите ваш номер телефона. В приложение Приват24 вам поступит пароль, который будет служить подтверждением вашей личности.

Готово! Вы зарегистрированы в проекте. Теперь необходимо подождать, если вы станете победителем, вам поступит соответствующее уведомление от банка.