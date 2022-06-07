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Факти / Україна / Суспільство

Грошова допомога від Приватбанку: як підприємцям отримати 20 тис. грн

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Грошова допомога від Приватбанку: як підприємцям отримати 20 тис. грн

Приватбанк та Visa виділили майже пів мільйона гривень на антикризові гранти для підтримки та розвитку підприємців, які володіють кафе чи ресторанами та активно приймають оплату банківськими картками.

Так, за інформацією установи, можливість отримати кошти мають всі підприємці ресторанного бізнесу, які вже користуються для прийому платежів терміналами Приватбанку.

Як підприємцям отримати допомогу – дізнавалися Факти ICTV.

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Як отримати гроші

Загалом проєкт відкритий з 1 червня до 31 серпня 2022 року.

Щоби взяти в ньому участь, потрібно зареєструватися на сайті банку та протягом дії проєкту приймати за допомогою POS-термінала банку оплат на суму не менше 20 тис. грн з карток Visa Приватбанку.

Як зазначили у банку, щомісяця випадковим чином визначається сім переможців для отримання грантів, які будуть перераховані на поточний рахунок підприємства.

Як зареєструватись:

  1. Перейдіть на сайт Приватбанку.
  2. Вкажіть ваш номер телефону.
  3. У додаток Приват24 вам надійде пароль, який буде слугувати підтвердженням вашої особи.

Готово! Ви зареєстровані в проєкті. Тепер необхідно почекати, якщо ви станете переможцем, вам надійде відповідне повідомлення від банку.

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