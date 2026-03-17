На время военного положения государством было урегулировано назначение и размер выплат украинцам пособия в связи с безработицей. Кроме того, 21 апреля 2022 года Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон о безработице в условиях войны.

Он упрощает получение статуса безработного и социальных выплат для ВПЛ, а также лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Кто сможет получать финансовую помощь в связи с безработицей в 2026 году и в каком размере

Как оформить пособие по безработице 2026

Для этого необходимо обратиться в ближайший центр занятости. Но если нет такой возможности, то в электронном формате.

Куда обратиться, что получить статус безработного:

На единый государственный вебпортал электронных услуг Дія .

Средствами мобильного приложения Портала Дія

В случае технической возможности в электронной форме — средствами официального сайта Государственной службы занятости

Подать заявление по упрощенной форме могут граждане (в частности ВПЛ), которые находятся на временно оккупированных территориях Украины или на территориях, где ведутся либо велись боевые действия, и не имеют документов, необходимых для регистрации в качестве безработного.

Статус безработного предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости по личному заявлению человека.

Соответственно, пособие начнет предоставляться с первого дня получения статуса безработного.

Кто может получить пособие по безработице

Закон Украины от 29.09.22 года № 2622-IX изменяет многие нормы, касающиеся условий и продолжительности этих выплат.

В 2026 году пособие в связи с безработицей можно будет получать только при условии, что страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составит не менее 7 месяцев.

Кроме того, большинству безработным срок оказания помощи будут определять в зависимости от страхового стажа:

до 3 лет — 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;

более 30 лет — 360 календарных дней.

Какой размер пособия в 2026 году

В Государственной службе занятости сообщили, что правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы установило новый минимальный размер пособия по безработице. С 1 января 2026 года он составляет 3 900 гривен вместо прежних 3 600 гривен.

Получать эту минимальную выплату смогут:

застрахованные лица без 7 месяцев страхового стажа в течение последнего года;

работники, которые работали менее полного рабочего дня или недели и для которых невозможно рассчитать среднюю зарплату;

внутренне перемещенные лица и жители временно оккупированных территорий без документов о страховом стаже.

Отдельно определены категории, для которых выплата составит 1 650 грн (ранее 1 500 грн):

молодежь без страхового стажа, которая регистрируется как безработная для поиска первого рабочего места;

работники, уволенные по причинам, предусмотренным законодательством (например, нарушение трудовой дисциплины, прогул, утрата доверия).

Максимальное пособие по безработице теперь составляет 8 647 грн, тогда как ранее оно составляло 8 000 грн.

Пособие по безработице 2026: что делать, если не приходят выплаты

Если выплаты прекратили поступать, возможно лицо утратило статус безработного.

Когда могут отказать в выплатах:

Лицом использовано право на пособие по безработице в пределах периода.

Лицу отказано в статусе безработного.

