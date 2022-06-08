Июнь, 07 в 21:28

Родственникам украинских военных, которые вышли с завода Азовсталь, звонят по телефону с российских номеров и угрожают или издеваются.

Об этом сообщила супруга защитника Мариуполя Арсения Федосюка Юлия в комментарии одному из украинских изданий. По ее словам, неизвестные звонят по телефону с российских номеров, посылают сообщения в Telegram, Whatsapp, другие мессенджеры, издеваются и угрожают.

— Это длится уже в течение месяца. С тех пор, как мы встречались с Папой Римским, началось внимание к нам. После начали звонить по телефону в Telegram и отправлять сообщения о том, что мой муж якобы уже мертв, о том, хочу ли я его фото увидеть или видео, — отметила Юлия.

Также звонили по телефону в Whatsapp. Везде были номера русские, поэтому Юлия считает, что это делают россияне.

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Кроме того, она сообщила, что слышит в свой адрес угрозы, мол, “добрались до твоего мужа и доберемся до тебя, скоро наши ребята будут в Киеве”. Девушка рассказала, что ей угрожают изнасилованием и смертью.

Она утверждает, что подобные сообщения и звонки получают другие родственники защитников Мариуполя. Так, россияне угрожали супруге командира мариупольского полка Азов Дениса Прокопенко – Екатерине. Женщины не обращались к стражам порядка, ведь не видят в этом смысла.

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Фото: Юлия Федосюк