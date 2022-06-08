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Погрожують зґвалтуванням і смертю: росіяни телефонують родичам захисників Маріуполя

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Погрожують зґвалтуванням і смертю: росіяни телефонують родичам захисників Маріуполя

Родичам українських військових, які вийшли із заводу Азовсталь, телефонують з російських номерів та погрожують чи знущаються.

Про це повідомила дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка Юлія у коментарі одному з українських видань. За її словами, невідомі телефонують з російських номерів, надсилають повідомлення у Telegram, Whatsapp, інші месенджери, знущаються і погрожують.

– Це триває вже впродовж десь місяця. З того часу, як ми зустрічалися з Папою Римським, почалась прицільна увага до нас. Після цього почали телефонувати у Telegram і надсилати повідомлення про те, що мій чоловік нібито вже мертвий, про те, чи хочу я його фото побачити або відео, – зазначила Юлія.

Також телефонували у Whatsapp. Всюди були номери російські, тому Юлія вважає, що це роблять росіяни.

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Крім того, вона повідомила, що чує у свою адресу погрози, мовляв, “добралися до твого чоловіка і доберемося до тебе, скоро наші хлопці будуть у Києві”. Дівчина розповіла, що їй погрожують зґвалтуванням та смертю.

Вона стверджує, що подібні повідомлення та дзвінки отримують й інші родичі захисників Маріуполя. Так, росіяни погрожували дружині командира маріупольського полку Азов Дениса Прокопенка – Катерині. Жінки не зверталися до правоохоронців, адже не бачать у цьому сенсу.

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Фото: Юлія Федосюк

Джерело: Українська правда
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