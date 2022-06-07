В Харькове снова слышны взрывы
Местные жители Харькова снова сообщают о взрывах.
Очевидцы говорят о прилете вражеской ракеты в городе. Вероятно, есть пострадавшие.
Отметим, что с 20:23 в Харьковском районе области продолжается воздушная тревога. Жителей города призывают прятаться в укрытиях и бомбоубежищах для безопасности.
Кроме того, воздушная тревога была во всех областях Украины.
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Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что произошедший во вторник, 7 июня, обстрел Харькова коснулся не только города, но и области. Из артиллерии россияне обстреляли не только областной центр, но и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.
По предварительной информации, погибли по меньшей мере три человека. Еще как минимум шесть человек получили ранения.