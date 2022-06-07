У Харкові знову чути вибухи
Місцеві мешканці Харкова знову повідомляють про вибухи.
Очевидці кажуть про приліт ворожої ракети у місті. Ймовірно, є постраждалі.
Зазначимо, що з 20.23 у Харківському районі області триває повітряна тривога. Жителів міста закликають ховатися в укриттях та бомбосховищах задля власної безпеки.
Крім того, повітряна тривога була у всіх областях України.
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Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що обстріл Харкова, що відбувся у вівторок, 7 червня, торкнувся не тільки міста, а і області. З артилерії росіяни обстріляли не тільки обласний центр, а і села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району.
За попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє людей. Ще як мінімум шестеро людей отримали поранення.