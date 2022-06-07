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Факти / Україна / Суспільство

У Харкові знову чути вибухи

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
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харків,

Місцеві мешканці Харкова знову повідомляють про вибухи.

Очевидці кажуть про приліт ворожої ракети у місті. Ймовірно, є постраждалі.

Зазначимо, що з 20.23 у Харківському районі області триває повітряна тривога. Жителів міста закликають ховатися в укриттях та бомбосховищах задля власної безпеки.

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Крім того, повітряна тривога була у всіх областях України.

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Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що обстріл Харкова, що відбувся у вівторок, 7 червня, торкнувся не тільки міста, а і області. З артилерії росіяни обстріляли не тільки обласний центр, а і села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району.

За попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє людей. Ще як мінімум шестеро людей отримали поранення.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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