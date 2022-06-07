Июнь, 07 в 17:37

Российские захватчики снова обстреляли Харьков. Пострадал один из спальных районов города.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов в эфире информационного телемарафона.

— В Харькове только что действительно произошли обстрелы в жилом районе. К сожалению, известно уже об одном погибшем и трех раненых, — отметил он.

По словам Терехова, спасатели работают и оказывают помощь людям. Он напомнил, что утром тоже были обстрелы, оккупанты продолжают обстреливать город.

Сейчас смотрят

Ранее местные жители сообщали о взрывах в районе Алексеевки. Отметим, что во время взрывов в городе не было объявлено воздушной тревоги. Жителей города призывают прятаться в укрытиях и бомбоубежищах для безопасности.

В течение суток российские военные обстреляли из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы.

Напомним, 5 июня российские войска возобновили обстрелы жилых районов Харькова. Глава местной ОВА Олег Синегубов призывает оставаться в укрытиях в случае опасности и не игнорировать сигналы тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 104-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.