Россияне снова обстреляли Харьков – есть жертвы
Российские захватчики снова обстреляли Харьков. Пострадал один из спальных районов города.
Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов в эфире информационного телемарафона.
— В Харькове только что действительно произошли обстрелы в жилом районе. К сожалению, известно уже об одном погибшем и трех раненых, — отметил он.
По словам Терехова, спасатели работают и оказывают помощь людям. Он напомнил, что утром тоже были обстрелы, оккупанты продолжают обстреливать город.
Ранее местные жители сообщали о взрывах в районе Алексеевки. Отметим, что во время взрывов в городе не было объявлено воздушной тревоги. Жителей города призывают прятаться в укрытиях и бомбоубежищах для безопасности.
В течение суток российские военные обстреляли из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы.
Напомним, 5 июня российские войска возобновили обстрелы жилых районов Харькова. Глава местной ОВА Олег Синегубов призывает оставаться в укрытиях в случае опасности и не игнорировать сигналы тревоги.
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