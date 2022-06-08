Июнь, 08 в 19:03

Российские захватчики начали вывозить зерно из Мелитополя поездами. Это свидетельствует о том, что они намерены как можно быстрее покинуть оккупированный город.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.

– Два дня назад они начали вывозить наше зерно по железной дороге. Так они делают это быстрее и ясно, что они долго не планируют оставаться на территории нашего города, потому что хотят украсть все как можно быстрее и уйти, — сказал он.

Ранее Федоров заявил, что россияне покинули почти все блокпосты Мелитополя, поскольку боятся наступления украинских защитников. Он убежден, что в ближайшие недели или месяцы Мелитополь будет деоккупирован.

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Напомним, что Мелитополь находится под контролем войск РФ от 25 февраля. В начале мая мэр Федоров заявлял, что из оккупированного города уехали более 60% жителей, а основными проблемами оставшихся стали дефицит продуктов и безработица.