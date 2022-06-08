Червень, 08 в 19:03

Російські загарбники почали вивозити зерно із Мелітополя потягами. Це свідчить про те, що вони мають намір якнайшвидше залишити окуповане місто.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив мер Іван Федоров.

– Два дні тому вони розпочали вивозити наше зерно залізною дорогою. Так вони роблять це швидше і чітко зрозуміло, що вони довго не планують залишатися на території нашого міста, тому що хочуть вкрасти все якнайшвидше та піти, – сказав він.

Раніше Федоров заявив, що росіяни покинули майже всі блокпости Мелітополя, оскільки вони бояться наступу українських захисників. Він переконаний, що в найближчі тижні чи місяці Мелітополь буде деокупований.

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Нагадаємо, що Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.