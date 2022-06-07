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Факти / Україна / Суспільство

Бояться наступу ЗСУ: росіяни втікли майже з усіх блокпостів у Мелітополі та районі

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Іван Федоров

У Мелітопольському районі Запорізької області російські загарбники покинули майже всі блок-пости. Вони бояться наступу українських захисників.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у соціальних мережах.

– Окупанти покинули майже всі блок-пости Мелітопольського району. Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від росіян, – зазначив він.

За його словами, кілька днів тому окупанти перемістилися з Василівки в бік Зеленого Гаю, побоюючись наступу українських військ.

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Федоров стверджує, що російські загарбники заблокували в Мелітополі український зв‘язок та інтернет. Мер додав, що у найближчі місяці місто деокупують.

– Пріоритет державної політики – деокупація тимчасово окупованих територій Запорізької області, – каже він.

Нагадаємо, що 5 червня під час робочої поїздки у Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових. Також він поспілкувався з евакуйованими жителями Маріуполя.

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Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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