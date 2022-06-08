Война завершится победой Украины: уверены более 90% опрошенных

Июнь, 08 в 15:29

После 100 дней полномасштабного вторжения РФ абсолютно уверены в победе Украины 70,7% граждан, принявших участие во всеукраинском онлайн-опросе, проводившемся 1-4 июня по инициативе Офиса президента.

Еще 19,6% украинцев сказали, что скорее уверены в победе над страной-агрессором.

По данным опроса, 3,6% респондентов ответили “скорее не уверен” и “совершенно не уверен”, 6,1% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

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Что касается сроков завершения войны, 35,5% сказали, что нужно полгода – год, 20,4% – несколько месяцев, 16,9% – больше года. Вообще не верят в победу Украины только 1,7% респондентов.

Во всеукраинском онлайн-опросе, который проводился 1-4 июня на волонтерских началах исследовательской панелью Собственное мнение при поддержке Института социологии НАНУ по инициативе Офиса президента, приняли участие 7 414 респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Параметры выборки исследования соответствуют параметрам городского населения Украины по полу, возрасту (14-55) и области проживания до 24 февраля 2022 года.

Метод опроса: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Источники получения данных: панель Собственное мнение, подписчики информационных каналов госадминистраций во всех областях и другие каналы коммуникации с онлайн-аудиторией в Украине.