Війна завершиться перемогою України: переконані понад 90% опитаних

Червень, 08 в 15:29

Після 100 днів повномасштабного вторгнення РФ абсолютно впевнені в перемозі України 70,7% громадян, які взяли участь у всеукраїнському онлайн-опитуванні, яке проводилося 1-4 червня за ініціативи Офісу президента.

Ще 19,6% українців сказали, що скоріше впевнені у перемозі над країною-агресором.

За даними опитування, 3,6% респондентів відповіли “скоріше не впевнений” та “зовсім не впевнений”, 6,1% опитаних не змогли відповісти на це питання.

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Щодо термінів завершення війни, 35,5% сказали, що потрібно півроку – рік, 20,4% – кілька місяців, 16,9% – більше року. Взагалі не вірять у перемогу України лише 1,7% респондентів.

У всеукраїнському онлайн-опитуванні, яке проводилось 1-4 червня на волонтерських засадах дослідницькою панеллю Власна думка за підтримки Інституту соціології НАНУ та за ініціативи Офісу президента, взяли участь 7 414 респондентів з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Параметри вибірки дослідження відповідають параметрам міського населення України за статтю, віком (14-55) і областю проживання до 24 лютого 2022 року.

Метод опитування: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Джерела отримання даних: панель Власна Думка, підписники інформаційних каналів держадміністрацій в усіх областях та інші канали комунікації з онлайн-аудиторією в Україні.