Теряют по 300 солдат каждый день: Зеленский о потерях РФ на войне в Украине

Июнь, 08 в 0:05

Президент Владимир Зеленский в своем новом обращении заявил, что Россия каждый день на войне теряет не менее 300 солдат. Он убежден, что настанет тот день, когда эти потери вырастут до огромных размеров, на них не получится закрывать глаза.

— Уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине. За время с 24 февраля Россия платит за совершенно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно, – заявил Зеленский.

Также он коснулся вопроса тарифов на коммунальные услуги, в частности старта следующего отопительного сезона.

– Обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопление угля, производство электричества. В условиях, которые есть из-за российской агрессии, это будет объективно самая сложная зима за все годы независимости. Но должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. В настоящее время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена ​​на внутренние нужды, — подчеркнул украинский лидер.

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Он добавил, что Украина активно работает над тем, чтобы нарастить мощности для экспорта электричества.

— А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но и прямо вливать на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, у правительства есть четкая задача — сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились.