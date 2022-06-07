Зеленский рассказал, почему Украина не может перейти в наступление: главное из интервью для FT

Июнь, 07 в 20:08

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях согласится на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил важность поставки Киеву оружия, а также отметил, почему украинская армия не может пойти в наступление.

Факты ICTV собрали главное из интервью главы государства в интервью редактору Financial Times Рули Халаф.

Зеленский подчеркнул, что дальнейшие успехи Украины в войне с РФ и деоккупация территорий зависят не только от единства украинского народа и мощи ВСУ, но и от оружия, поставляемого государствами-партнерами. А также политическая поддержка и санкции против страны-агрессора.

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Он отметил, что в последнее время наблюдается замедление деоккупации украинской территории, а иногда есть угроза наступления войск РФ. Зеленский подчеркнул, что для победы на поле боя “Украина нуждается в мощной военной технике, которая не должна уступать силам врага”.

— Желание (победить, – Ред.) у нас больше, но техники меньше. Поэтому мы не можем продвигаться вперед. Это очень важная позиция, выход из тупика, – сказал он.

Президент отметил, что украинская армия “уступает” врагу в плане техники, а поэтому не может перейти в наступление.

— Мы несем большие потери, а люди являются моим приоритетом, — сказал Зеленский.

Также он заявил о своей готовности на мирные переговоры с Путиным, они должны проходить лицом к лицу, поскольку в России “больше не с кем” обсуждать прекращение войны, добавив, что “Украина ведет войну конкретно с Россией”.

— Вопрос войны и мира зависит от желания двух сторон. Вопрос войны может зависеть от желания одной стороны. Так и случилось. Россия желала этой войны. А вопрос мира – это прекращение войны, к сожалению, зависит не от одной стороны. Иначе мы бы уже завершили это кровопролитие. Мы не хотели войны, мы не хотим войны, у нас нет иного выбора.

В то же время Зеленский заявил, что “просто не видит предпосылок для прекращения войны”. По его словам, любую войну нужно заканчивать за столом переговоров, но позиция “победы должна быть достигнута на поле боя”.

Он назвал отход российских войск на довоенные позиции – “временной победой для Украины”, а ее конечная цель – “полный суверенитет на всей территории”.

По словам Зеленского, западные страны могут помочь побудить Путина к переговорам посредством поставок вооружения Украине и усиления санкций, включая полное эмбарго на поставки нефти и газа. Однако президент отметил, что некоторые западные правительства уже “устали от экономических последствий санкций против России” и ищут способы продолжать вести бизнес с российской стороной.

Президент заявил, что не понимает слова лидера Франции Эммануэля Макрона, который сказал “не унижать РФ”.

— О каких унижениях мы говорим? Я даже не считаю, что Украину унижают, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ тоже не будем никого унижать — мы будем отвечать тем же инструментом, — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия заблокировала украинские порты, из-за чего Украина не может экспортировать с/х продукцию. Он предупредил, что блокада экспорта может привести к голоду в мире и усугублению миграционного кризиса. Президент добавил, что украинская сторона предложила вариант обеспечения коридора с участием стран-партнеров, но не России.

— Все прекрасно знают, что мы не пустим российские корабли в наши порты, потому что они ежедневно атакуют нас. Но Украина готова экспортировать то, что есть. Мы готовы к нормальным, цивилизованным условиям, безопасным условиям, – добавил он.

Зеленский призвал не забывать о том, что в Украине война продолжается и “не может быть усталости у западных государств от нее”. Он также поблагодарил Великобританию и премьера Бориса Джонсона за поддержку и выразил надежду на продолжение стратегического сотрудничества. Глава государства отметил, что наша страна заинтересована в единстве мира, включая Китай, чтобы повлиять на Россию и остановить войну.