Втрачають по 300 солдатів щодня: Зеленський про втрати РФ на війні в Україні

Червень, 08 в 0:05

Президент Володимир Зеленський у своєму новому зверненні заявив, що Росія кожен день на війні втрачає щонайменше 300 солдатів. Він переконаний, що настане той день, коли ці втрати виростуть до величезних розмірів, на які не вийде закривати очі.

– Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно, – заявив Зеленський.

Також він торкнувся питання тарифів на комунальні послуги, зокрема старту наступного опалювального сезону.

– Обговорили питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичування вугілля, виробництва електрики. В умовах, які маємо наразі через російську агресію, це буде обʼєктивно найскладніша зима за всі роки незалежності. Але маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. У цей час в нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби, – наголосив український лідер.

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Він додав, що Україна нині активно працює над тим, щоб наростити потужності для експорту електрики.

– А після історичного приєднання нашої держави до обʼєднаної енергомережі Європи, такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, але й прямо вливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів, – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, уряд має чітке завдання – зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінились.