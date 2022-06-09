Газпром снизил объемы транзита через Украину, риск обстрелов ГТС растет — Макогон

Июнь, 09 в 15:13

Газпром продолжает снижать транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). А к концу этого года российский монополист может вообще перекрыть Украине транзитный кран. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, сейчас через нашу трубу в ЕС транспортируют всего 40 млн кубометров газа в сутки из 109 млн забронированных, то есть 36%. Таким образом россияне нарушают собственное обязательство поставлять через Украину 40 млрд кубометров в год.

– За полгода он (транзит российского газа через Украину, – Ред.) не превысит 13-14 млрд кубометров, что означает недоснабжение в ЕС 6-7 млрд кубометров за первое полугодие, – подчеркнул Сергей Макогон.

Кроме того, Газпром не платит в полном объеме за транзит, а также отказался перенести объемы газа из захваченной оккупантами украинской газоизмерительной станции Сохрановка на станцию ​​Суджа.

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– И Оператор ГТС Украины, и Нафтогаз готовятся к арбитражам с Газпромом. Но де-факто Газпром значительно снизил плату за транзит. Поэтому существуют значительные риски полного прекращения транзита через Украину до конца этого года. Отсутствие же транзита значительно увеличивает риски уничтожения объектов ГТС агрессором, что значительно усложнит поставки газа населению Украины, — предупредил гендиректор Оператора ГТС.

Поэтому госкомпания призывает ЕС полностью остановить или существенно ограничить использование обходного газопровода Северный поток-1 через Балтийское море. В Операторе подчеркнули, что это значительно усилит переговорную позицию Украины и ее энергетическую безопасность, ведь Газпром будет вынужден увеличить транзит через украинскую ГТС.