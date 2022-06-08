Украине нужна помощь в накоплении газа к отопительному сезону — Витренко

Июнь, 08 в 9:37

Украинскому газовому сектору, который демонстрирует устойчивость и надежность даже в условиях войны, необходима внешняя помощь для подготовки к накоплению природного газа к отопительному сезону.

Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

— Я бы сказал, что в газовой сфере у Украины все хорошо. Мы показываем свои сильные стороны, свою стойкость. Но нам снова понадобится помощь к следующему отопительному сезону, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа. По текущим рыночным ценам это около $8 млрд, – объяснил он, выступая на заседании американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По словам Витренко, это значительная проблема, но сейчас ведется работа с правительством США над поиском более коммерческих путей, финансовых гарантий. Даже рассматривается такой вариант как использование газа в рамках ленд-лиза.

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Юрий Витренко также добавил, что нефтяная инфраструктура Украины сильно пострадала от войны: два из двух нефтеперерабатывающих заводов уничтожены российскими ракетами. Нефтебазы, нефтяная инфраструктура, к сожалению, значительно повреждены.

Но Украина продолжает добывать, хранить и транспортировать газ. По словам Витренко, некоторые смелые европейские компании с начала войны даже завезли некоторые объемы газа на хранение в наши подземные газохранилища.