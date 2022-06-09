Газпром зменшив обсяги транзиту через Україну, ризик обстрілів ГТС зростає – Макогон

Червень, 09 в 15:13

Газпром продовжує зменшувати транзит газу через українську газотранспортну систему (ГТС). А вже до кінця цього року російський монополіст може взагалі перекрити Україні транзитний кран. Про це повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

За його словами, нині через нашу трубу до ЄС транспортують лише 40 млн кубометрів газу на добу зі 109 млн заброньованих, тобто 36%. Таким чином росіяни порушують власне зобов’язання постачати через Україну 40 млрд кубометрів на рік.

– За пів року він (транзит російського газу через Україну, – Ред.) не перевищить 13-14 млрд кубометрів, що означає недопостачання до ЄС 6-7 млрд кубометрів за перше півріччя, – наголосив Сергій Макогон.

Крім того, Газпром не сплачує в повному обсязі за транзит, а також відмовився перенести обсяги газу з захопленої окупантами української газовимірювальної станції Сохранівка на станцію Суджа.

Зараз дивляться

– І Оператор ГТС України, і Нафтогаз готуються до арбітражів з Газпромом. Але де-факто Газпром значно зменшив плату за транзит. Тому існують значні ризики повного припинення транзиту через Україну вже до кінця цього року. А відсутність транзиту значно збільшує ризики знищення об’єктів ГТС агресором, що значно ускладнить постачання газу населенню України, – попередив гендиректор Оператора ГТС.

Тому держкомпанія закликає ЄС повністю зупинити або суттєво обмежити використання обхідного газогону Північний потік-1 через Балтійське море. В Операторі наголосили, що це значно посилить переговорну позицію України та її енергетичну безпеку, адже в такому разі Газпром буде змушений збільшити транзит через українську ГТС.