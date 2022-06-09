Танки и бронетехника: Польша отправила Украине вооружение на $2 млрд

Июнь, 09 в 11:23

Польша отправила Украине большую часть своего вооружения всего на $2 млрд, в частности 240 танков, ракеты и бронетехнику. Об этом заявил иностранным журналистам президент Польши Анджей Дуда.

— Украине нужно тяжелое вооружение и танки. Я говорил с президентом Зеленским два дня тому назад. Мы отправили более 240 танков, которые Украина может обслуживать, около 100 единиц бронетехники и вооружение. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили всего оружия на $2 млрд, – рассказал президент Польши.

По словам Дуды, это огромные расходы, но Польша понимает необходимость, поэтому передала Украине большую часть вооружения собственной армии.

Президент Польши отметил, что они передали свои танки и бронетехнику, а не запасы со складов. Дуда призвал все страны предоставить Украине артиллерию, поскольку это одно из средств для сдерживания агрессии российской армии.

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Дуда раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона за разговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Он спросил, пытался ли кто-то сохранить лицо Адольфу Гитлеру во время Второй мировой войны. И напомнил, что Польша так и не получила от Германии танки Leopard вместо тех, которые передала Украине.