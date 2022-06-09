Танки та бронетехніка: Польща відправила Україні озброєння на $2 млрд

Червень, 09 в 11:23

Польща відправила Україні більшу частину свого озброєння загалом на $2 млрд, зокрема 240 танків, ракети та бронетехніку. Про це заявив іноземним журналістам президент Польщі Анджей Дуда.

– Україні потрібне важке озброєння та танки. Я говорив із президентом Зеленським два дні тому. Ми відправили понад 240 танків, які Україна може обслуговувати, майже 100 одиниць бронетехніки та озброєння. Зброя, боєприпаси, ракети. Ми відправили загалом зброю на $2 млрд, – розповів президент Польщі.

За словами Дуди це величезні витрати, але Польща розуміє необхідність, тому передала Україні більшу частину озброєння власної армії.

Президент Польщі зауважив, що вони передали свої танки та бронетехніки, а не запаси зі складів. Дуда закликав всі країни надати Україні артилерію, оскільки це один із засобів для стримання агресії російської армії.

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Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона за розмови з главою Кремля Володимиром Путіним. Він запитав, чи хтось намагався зберегти обличчя Адольфу Гітлеру під час Другої світової війни. Він нагадав, що Польща так і не отримала від Німеччини танки Leopard замість тих, які передала Україні.