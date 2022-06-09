Июнь, 09 в 19:41

В следующем году урожай в Украине может сократиться до 40% из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом CNN сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

– Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти на половину урожая прошлого года, – сказал Высоцкий.

Он отметил, что около 500 тыс. тонн зерна Россия украла на оккупированных территориях.

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Также Высоцкий опроверг слова главы МИД России Лаврова о том, что вопросы экспорта зерна из Украины могут быть решены, но Украине необходимо разминировать акваторию, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей.

– Это неправда. Проблема в российских военных кораблях, а не в Украине. Пока они не позволяют реально безопасно удерживать гражданские корабли в украинских портах. Пока Украина не получит гарантии безопасности от имени международных партнеров, мы не можем говорить о том, что эти корабли выходят, — сказал он.

Он добавил, что территорию можно разминировать быстро, но сначала война должна закончиться.

– Украина готова выполнить все обязательства по поставке необходимого продовольствия для международной продовольственной безопасности. Поэтому суть очень ясна: Россия должна остановить войну, – сказал он.