Червень, 09 в 19:41

Наступного року урожай в Україні може скоротитися до 40% через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це CNN повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

– Ми втратили 25% орних земель. За обсягами, звичайно, більше. Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% менше, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже на половину врожаю минулого року, – сказав Висоцький.

Він зазначив, що приблизно 500 тис. тонн зерна Росія вкрала на окупованих територіях.

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Також Висоцький спростував слова МЗС Росії Лаврова про те, що питання експорту зерна з України можуть бути вирішені, але Україні необхідно розмінувати акваторію, щоб забезпечити безпечний прохід кораблів.

– Це неправда. Проблема в російських військових кораблях, а не в Україні. Поки що вони не дозволяють реально безпечно утримувати цивільні кораблі в українських портах. Поки Україна не отримає гарантій безпеки від імені міжнародних партнерів, ми не можемо говорити про те, щоб ці кораблі виходять, – сказав він.

Він додав, що територію можна розмінувати швидко, але спершу війна має закінчитися.

– Україна готова виконати всі зобов’язання щодо постачання необхідного продовольства для міжнародної продовольчої безпеки. Тому суть дуже зрозуміла: Росія повинна зупинити війну, – сказав він.