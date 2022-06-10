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Факты / Украина / Общество

Очереди не уменьшаются: как работают военкоматы и кого не призывают на службу в ВСУ

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент
Очереди не уменьшаются: как работают военкоматы и кого не призывают на службу в ВСУ
Фото: Depositphotos

На четвертый месяц полномасштабной войны очереди в столичных военкоматах не уменьшаются.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV военный комиссар отметил, что, несмотря на желание мужчин защищать наше государство от врага, есть определенная категория людей, которые не пригодны для службы.

— Военнообязанные приходят как 24 февраля, так и по сегодняшний день. Очереди в столичных территориальных центрах комплектации есть. Мы не призываем людей от 18 до 27 лет, которые не проходили военную службу. Также приходят мужчины, которые даже старше 70 лет, они тоже готовы защищать нашу страну. Однако есть определенные законные основания для того, чтобы их не брать, – сказал он.

По словам комиссара, выраженного дефицита на определенные военно-учетные специальности нет, поскольку все должности в ВСУ укомплектованы.

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Для того, чтобы попасть в ряды защитников, сначала нужно пройти военно-врачебную комиссию. По результатам обследования врачей выбирают мужчин, которые имеют самые высокие показатели как по здоровью, так и по морально-психологическим факторам.

— Военно-врачебная комиссия – это комплекс медицинских мероприятий. Там определенная категория врачей смотрит по своим направлениям. Если военнообязанный имеет какие-либо жалобы по состоянию здоровья, его отправляют на более детальное и глубокое дообследование, — добавил он.

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