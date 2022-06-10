Июнь, 10 в 15:03

На четвертый месяц полномасштабной войны очереди в столичных военкоматах не уменьшаются.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV военный комиссар отметил, что, несмотря на желание мужчин защищать наше государство от врага, есть определенная категория людей, которые не пригодны для службы.

— Военнообязанные приходят как 24 февраля, так и по сегодняшний день. Очереди в столичных территориальных центрах комплектации есть. Мы не призываем людей от 18 до 27 лет, которые не проходили военную службу. Также приходят мужчины, которые даже старше 70 лет, они тоже готовы защищать нашу страну. Однако есть определенные законные основания для того, чтобы их не брать, – сказал он.

По словам комиссара, выраженного дефицита на определенные военно-учетные специальности нет, поскольку все должности в ВСУ укомплектованы.

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Для того, чтобы попасть в ряды защитников, сначала нужно пройти военно-врачебную комиссию. По результатам обследования врачей выбирают мужчин, которые имеют самые высокие показатели как по здоровью, так и по морально-психологическим факторам.