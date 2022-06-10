Червень, 10 в 15:03

На четвертий місяць повномасштабної війни черги у столичних військкоматах не зменшуються.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV військовий комісар зазначив, що попри бажання чоловіків захищати нашу державу від ворога, є певна категорія людей, які не придатні для служби.

– Військовозобов’язані приходять як 24-го лютого, так і по сьогодні. Черги у столичних територіальних центрах комплектації є. Ми не призиваємо людей віком з 18 до 27 років, які не проходили військову службу. Також приходять чоловіки, які навіть старше 70 років, вони теж готові захищати нашу країну. Проте є певні законні підстави для того, щоб їх не брати, – сказав він.

За словами комісара, вираженого дефіциту на певні військово-облікові спеціальністі немає, оскільки всі посади в ЗСУ укомплектовані.

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Для того, щоб потрапити до лав захисників, спершу потрбіно пройти військово-лікарську комісію. За результатами обстеження лікарів обирають чоловіків, які мають найвищі показники як по здоров’ю, так по і морально-психологічних чинниках.