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Факты / Видео / Мир / Росія

Европа до сих пор под влиянием пропаганды России – множество агентов работали еще со времен СССР

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова» Анна Бурлацка Відеоредактор

Исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов рассказал, как российские агенты в Европе и не только до сих пор влияют на мир.

– Мы побеждаем в информационной войне, но надо понимать, насколько велика эта информационная война.

Он утверждает, что на украинской территории у российской пропаганды нет влияния, а по отношению к миру все не так прозрачно.

— В цивилизованных странах, где есть устоявшаяся демократия, победа также на нашей стороне. В странах Азии, Африки, Южной Америки ситуация более сложная.

Сотрудники Центра противодействия дезинформации констатируют, что эти страны до сих пор не хотят принимать чью-либо сторону в войне.

Украина рассказывает о своем героизме в войне, который волнует страны Европы. Однако страны Южной Америки и Африки больше волнует продовольственный кризис.

РФ этим пользуется, и в своей пропаганде говорит, что именно из-за Украины может не хватить зерна.

– Правда все равно найдет выход, но трудно сказать, будет ли это быстро.

Шаповалов напомнил о шестом пакете санкций от ЕС, который установил ограничения против трех российских каналов, распространяющих пропаганду. И он уверен, что уровень пропаганды в РФ действительно снизился.

Но следует понимать, что у России много агентов влияния в разных странах: бывшие лидеры мнений, бывшие военные эксперты и прочие. Российские власти много лет выстраивали им образ экспертов.

Пророссийские настроения не только в странах Азии, Африки и Южной Америки. В Европе также есть те, кто притворяется нашими друзьями.

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