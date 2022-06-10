Назад до СРСР: росіяни планували роздачу радянських паспортів на Київщині

Червень, 10 в 15:10

Росіяни планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої фейкової республіки в разі захоплення Київської області.

Як повідомляє пресслужба СБУ, усіх жителів області хотіли взяти на облік та в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР –принаймні, до видачі документів РФ.

Про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників. Також це підтверджує поведінка рашистів на територіях, які тимчасово перебувають під російською окупацією.

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У покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району виявили ворожий схрон з бланками паспортів давно неіснуючого формування СРСР.

Під час його огляду правоохоронці вилучили сотні незаповнених радянських паспортів.

Зазначається, що самі бланки були зразка УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Зазначається, що усі виявлені бланки – були завезені з Росії на початку повномасштабної агресії проти нашої держави.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.